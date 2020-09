Il nuovo abbonamento di Apple non piace affatto a Spotify (Di mercoledì 16 settembre 2020) Apple One, che unisce musica, televisione, giochi e iCloud sarebbe un caso di «abuso di posizione dominante» Leggi su media.tio.ch (Di mercoledì 16 settembre 2020)One, che unisce musica, televisione, giochi e iCloud sarebbe un caso di «abuso di posizione dominante»

Ultime Notizie dalla rete : nuovo abbonamento Apple Arcade sarà incluso in One, il nuovo abbonamento con giochi, musica e film Everyeye Videogiochi Apple punta sui servizi con One, abbonamento unico per musica, giochi, tv e news. Ma Spotify attacca: mossa anticontorrenziale

con un nuovo look anche per l’iPad Air. Ma nel corso della presentazione, ad essere molto atteso era Apple One, l’abbonamento unico che include alcuni dei servizi della società a un prezzo inferiore a ...

Apple lancia i nuovi Watch e iPad, spinge su servizi

E, nel corso del suo evento online, alza il velo anche sulla nuova generazione di iPad oltre che sull’atteso Apple One, l’abbonamento che include alcuni dei suoi servizi a un prezzo inferiore a quello ...

