"Il giornalista di Del Debbio in ospedale? Ma vi ricordate che...". Feltri demolisce Grillo in 10 secondi | Video (Di mercoledì 16 settembre 2020) "Questo dice tutto". Mario Giordano chiede a Vittorio Feltri un parere su Beppe Grillo e la rissa con un giornalista di Dritto e rovescio: "Se Trump attacca un giornalista, allarme democratico. Se il leader di un partito al governo manda in ospedale un giornalista passa come una cosa normale". "Dobbiamo considerare che Grillo - risponde il direttore di Libero - è un signore che ha fondato un partito, che oggi è maggioranza relativa in Parlamento, sulla base di uno slogan che sembra una promessa, e lo slogan era Vaffanc***o, non so se ve lo ricordate. Questo dice tutto, è l'imprinting...". "Ma ora sono al governo", ribatte Giordano. "Eh ma non è colpa nostra se è al governo", allarga le braccia ...

