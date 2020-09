Huawei annuncia il tablet MatePad 5G in Cina (Di mercoledì 16 settembre 2020) Huawei ha annunciato in Cina la versione 5G del tablet MatePad che offre uno schermo WUXGA+ da 10,4 pollici e integra il SoC Kirin 820 5G. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 16 settembre 2020)hato inla versione 5G delche offre uno schermo WUXGA+ da 10,4 pollici e integra il SoC Kirin 820 5G. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

BlogProvvisorio : RT @TuttoAndroid: Huawei annuncia HarmonyOS 2.0: potrebbe debuttare su smartphone nel 2021 - CeotechI : RT @CeotechI: TCL annuncia la sua linea 2020 di tablet a marchio Alcatel... - #alcatel #samsung #iphone #xiaomi #huawei #lg #motorola #noki… - CeotechI : RT @CeotechI: Mediacon annuncia il nuovo SmartPad 10 Azimut2... - #tablet #samsung #smartphone #iphone #apple #ipad #celular #android #lapt… - DarioConti1984 : Huawei annuncia i miglioramenti di HMS Core 5.0 mentre spera in grande per HiCar - infoitscienza : Huawei annuncia ufficialmente la EMUI 11 basata su Android 11, nel frattempo apre la beta pubblica per Mate 30 e P40 -