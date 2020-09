Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi rientra nella casa: come sta (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tommaso Zorzi, dopo aver effettuato i dovuti controlli medici, è tornato nella casa del Grande Fratello Vip. Ecco come sta ora. Il percorso di Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip non è di certo tra i più noiosi di quest’anno, visto che in sole 24 ore ha: contratto la febbre, messo in isolamento dagli altri … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 16 settembre 2020), dopo aver effettuato i dovuti controlli medici, è tornatodelVip. Eccosta ora. Il percorso dialVip non è di certo tra i più noiosi di quest’anno, visto che in sole 24 ore ha: contratto la febbre, messo in isolamento dagli altri … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

