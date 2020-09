Grande Fratello VIP, febbre troppo alta per il concorrente: Tommaso Zorzi è stato costretto a lasciare la casa (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ad un giorno dall’inizio è già arrivato il primo abbandono (momentaneo) dalla casa di Grande Fratello Vip 5. A sottrarsi all’occhio indiscreto delle telecamere è Tommaso Zorzi. La sua uscita di scena, seppur temporanea, era nell’aria dopo una notte tormentata in cui ha accusato febbre e malesseri vari (come vi abbiamo raccontato). E così, pochi minuti fa, il concorrente ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip in via precauzionale. “Dopo aver accusato malori legati alla sinusite, Tommaso Zorzi ha momentaneamente abbandonato la casa di “Grande ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ad un giorno dall’inizio è già arrivato il primo abbandono (momentaneo) dalladiVip 5. A sottrarsi all’occhio indiscreto delle telecamere è. La sua uscita di scena, seppur temporanea, era nell’aria dopo una notte tormentata in cui ha accusatoe malesseri vari (come vi abbiamo raccontato). E così, pochi minuti fa, ilha abbandonato ladelVip in via precauzionale. “Dopo aver accusato malori legati alla sinusite,ha momentaneamente abbandonato ladi “...

