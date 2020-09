Dzeko alla Juventus, accordo a Roma: i dettagli del colpo di calciomercato (Di mercoledì 16 settembre 2020) calciomercato Juventus: finalmente Dzeko bianconero? Le indiscrezioni dipingono proprio questo scenario. Il bosniaco, dopo un lungo tira e molla con l’altro grande nome del mercato dei piemontesi, Luis Suarez, sarebbe ormai ad un passo dall’approdo alla corte di Andrea Pirlo. Funzionale al progetto tecnico e tattico della Vecchia Signora del 2020/21, l’ex Manchester City starebbe aspettando solo il via libera dalla Roma, con i giallorossi che vorrebbero prima definire l’intricata questione per Milik dal Napoli. L’accordo tra Fabio Paratici, club capitolino e attaccante sarebbe però già stato raggiunto da tempo e, dunque, servirebbe solo l’ultimo sprint per chiudere definitivamente l’affare tanto voluto dal Maestro ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 16 settembre 2020): finalmentebianconero? Le indiscrezioni dipingono proprio questo scenario. Il bosniaco, dopo un lungo tira e molla con l’altro grande nome del mercato dei piemontesi, Luis Suarez, sarebbe ormai ad un passo dall’approdocorte di Andrea Pirlo. Funzionale al progetto tecnico e tattico della Vecchia Signora del 2020/21, l’ex Manchester City starebbe aspettando solo il via libera d, con i giallorossi che vorrebbero prima definire l’intricata questione per Milik dal Napoli. L’tra Fabio Paratici, club capitolino e attaccante sarebbe però già stato raggiunto da tempo e, dunque, servirebbe solo l’ultimo sprint per chiudere definitivamente l’affare tanto voluto dal Maestro ...

