Cos’è e come si calcola il MOL

Il Margine Operativo Lordo, chiamato anche MOL, è un indicatore di redditività. Sta ad indicare qual è il reddito di un'azienda nella gestione caratteristica, ovvero escludendo tasse, interessi attivi e passivi e ogni voce di ricavo e costo senza alcuna manifestazione finanziaria (come ad esempio svalutazioni di attivo circolante e immobilizzazioni o ancora ammortamenti e accantonamenti). Si tratta di un indicatore di performance, non è codificato nei principi contabili IFRS-EU ma viene usato molto spesso per migliorare e rendere più immediata la valutazione dell'andamento della gestione economico-finanziaria di un'azienda. È in grado di fornire una buona approssimazione del valore del flusso di cassa operativo di un'azienda, e anche per stimare il valore dell'impresa stessa e quantificare le ...

