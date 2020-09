Calciomercato Roma, intesa con la Juventus per De Sciglio: l’ex Milan ad un passo dal club giallorosso. L’affare Dzeko… (Di mercoledì 16 settembre 2020) Mattia De Sciglio è vicino ad approdare alla corte di Fonseca, l'operazione avverrà a prescindere dalla trattativa Dzeko-Juventus.L'esterno della Juve è vicino, vicinissimo, ai giallorossi, nel frattempo, Arek Milik continua a prendere tempo e non dire si al 'corteggiamento' della Roma. I giallorossi offrono all'attaccante polacco un quinquennale da 5 milioni a stagione, mentre il club riceverà 3 milioni per il prestito, 15 per l'obbligo di riscatto e 7 di bonus. Servirà ancora tempo per convincere la punta partenopea, la telenovela del classe 1994 intanto rallenta l'affare Dzeko-Juventus.VIDEO Calciomercato, Milik non vuole la Roma? Il bomber del Napoli tentenna per colpa di SarriIl tassello mancante per completare il mosaico di ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 16 settembre 2020) Mattia Deè vicino ad approdare alla corte di Fonseca, l'operazione avverrà a prescindere dalla trattativa Dzeko-.L'esterno della Juve è vicino, vicinissimo, ai giallorossi, nel frattempo, Arek Milik continua a prendere tempo e non dire si al 'corteggiamento' della. I giallorossi offrono all'attaccante polacco un quinquennale da 5 milioni a stagione, mentre ilriceverà 3 milioni per il prestito, 15 per l'obbligo di riscatto e 7 di bonus. Servirà ancora tempo per convincere la punta partenopea, la telenovela del classe 1994 intanto rallenta l'affare Dzeko-.VIDEO, Milik non vuole la? Il bomber del Napoli tentenna per colpa di SarriIl tassello mancante per completare il mosaico di ...

FabrizioRomano : Marash Kumbulla vicino alla Roma! Colpo a sorpresa di queste ore: accordo pronto col Verona per il difensore classe… - DiMarzio : #Kumbulla alla @OfficialASRoma: accordo appena raggiunto anche con il giocatore che domani partirà per #Roma ? #calciomercato @SkySport - Gazzetta_it : Roma, c’è l’accordo col #Napoli per #Milik. L’ufficialità nelle prossime ore - sportli26181512 : Roma: sondaggio del Parma per Olsen: Il Parma ha sondato il terreno per avere Robin Olsen dalla...… - sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli TMW – Tutti in attesa del si di Milik: il polacco sbloccherà il mercato di tre bi… -