Calciomercato Juve, Giroud piano B se si complica Dzeko (Di mercoledì 16 settembre 2020) La Juve ha deciso: la prima scelta per l'attacco è Edin Dzeko. Ma l'attesa dell'ultima tessera mancante per chiudere l'affare sul triangolo Torino-Roma-Napoli, ovvero il sì di Arek Milik al ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 16 settembre 2020) Laha deciso: la prima scelta per l'attacco è Edin. Ma l'attesa dell'ultima tessera mancante per chiudere l'affare sul triangolo Torino-Roma-Napoli, ovvero il sì di Arek Milik al ...

Gazzetta_it : Intesa #Roma-#Juve-#Napoli. Ma #Milik dice no e blocca pure #Dzeko e #DeSciglio - SkySport : Roma, intesa con il Napoli per Milik: con l'ok del polacco Dzeko verso la Juve - SkySport : Roma, De Sciglio si può chiudere a prescindere da Dzeko alla Juve - romaforever_it : Milik si prende 48 ore per decidere: la Roma lo aspetta - ProfidiAndrea : ??? Gazzetta: '#Milik aspetta perché ha la #Juve in testa' ???? L'attaccante è vicino alla #Roma, ma ci sarebbero stat… -