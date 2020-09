Cagliari. Cerca di parcheggiare l’auto e viene picchiato (Di mercoledì 16 settembre 2020) È successo a Cagliari. Un uomo di quarant’anni ha chiesto a un gruppo di ragazzi di spostarsi per parcheggiare. La reazione è stata bestiale. Episodio violento in quel di Cagliari. Il capoluogo sardo ha fatto da sfondo a un avvenimento a dir poco sconcertante che ha come protagonisti un uomo di 40 anni e un … L'articolo Cagliari. Cerca di parcheggiare l’auto e viene picchiato proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 16 settembre 2020) È successo a. Un uomo di quarant’anni ha chiesto a un gruppo di ragazzi di spostarsi per. La reazione è stata bestiale. Episodio violento in quel di. Il capoluogo sardo ha fatto da sfondo a un avvenimento a dir poco sconcertante che ha come protagonisti un uomo di 40 anni e un … L'articolodil’auto eproda YesLife.it.

GioC2392 : @MarcoZH10 Io impazzisco, qui non si vince ormai da tanto e leggo 'questo è forte, quest'altro fortissimi, centroca… - gpcirronis : Ieri pomeriggio, un equipaggio della Squadra Volante, mentre transitava in via Borgo Sant’Elia, a Cagliari, ha nota… - Cucciolina96251 : RT @BCC1920: #Calciomercato - #Vicario verso il #Pordenone: il #Cagliari cerca un vice #Cragno Nuovo prestito per il portiere classe 1996,… - BCC1920 : #Calciomercato - #Vicario verso il #Pordenone: il #Cagliari cerca un vice #Cragno Nuovo prestito per il portiere cl… - IvanMacias1989 : Godin al Cagliari cerca parece ser -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Cerca Cagliari. Cerca di liberarsi di alcune buste contenenti cocaina ed eroina, denunciato un 51enne Sardegna Reporter Godin sulla Milano-Cagliari, ma il Ninja?

I nerazzurri vogliono ultimare la cessione di Godin per completare l’operazione Vidal, il Cagliari ne approfitta e sogna ancora ... Conte abbia rivalutato il ruolo del Ninja a Milano e stia cercando ...

Johnny lo zingaro catturato/ “Sono fuggito per Giovanna Truzzi, il mio amore”

E’ finita dopo 9 giorni la latitanza di Johnny “lo zingaro”, storico criminale che era scappato lo scorso 6 settembre dal carcere di massima sicurezza di Sassari. Sulla vicenda si è espresso il minist ...

Nel mare della Sardegna il primo gattuccio mutante mai visto prima

A Villasimius, nel Sud Sardegna, il primo rinvenimento al mondo del gattuccio mutante. Malformato, senza pelle né denti. Eppure, in buona salute. Un esemplare di circa 30 centimetri catturato nel lugl ...

I nerazzurri vogliono ultimare la cessione di Godin per completare l’operazione Vidal, il Cagliari ne approfitta e sogna ancora ... Conte abbia rivalutato il ruolo del Ninja a Milano e stia cercando ...E’ finita dopo 9 giorni la latitanza di Johnny “lo zingaro”, storico criminale che era scappato lo scorso 6 settembre dal carcere di massima sicurezza di Sassari. Sulla vicenda si è espresso il minist ...A Villasimius, nel Sud Sardegna, il primo rinvenimento al mondo del gattuccio mutante. Malformato, senza pelle né denti. Eppure, in buona salute. Un esemplare di circa 30 centimetri catturato nel lugl ...