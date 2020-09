Amedeo e Sofia subito fuori | lui confessa il tradimento e lei se lo riporta a casa

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 16 settembre 2020)sono i primi due concorrenti a lasciare Temptation Island, il docu-reality condotto da Alessia Marcuzzi ogni giovedì su Canale 5: corna, falò e perdono. Sono durati a Temptation Island meno di Flavia Vento al GFVip., 31 anni di Città di Castello, sono fidanzati da 11 anni. La donna si sente trascurata, mentre lui fa la peggior melina da 90° minuto (“avanza futili scuse”) pur di non andare a convivere. L'uomo l'ha tradita un anno fa, lo ammette alla redazione, mentre alo ha sempre negato. Perfino davanti a una lettera d'amore per l'amante intercettata dalla fidanzata: le raccontò la favola che l'aveva scritta per un amico. Insomma, il Cyrano de Bergerac umbro. Nemmeno il tempo di mettere piede nei villaggi che ...