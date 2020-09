«Aggredito da un uomo di colore» | ma il candidato leghista si era inventato tutto

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 16 settembre 2020) L’aggressione subita ad opera di «undi, alto circa un metro e ottanta» a undella Lega al consiglio comunale di Valenza aveva fatto indignare tutti e la solidarietà era stata bipartisan, perché la vittima è costretta su una sedia a rotelle. Ma quella aggressione, hanno scoperto i carabinieri, non è mai avvenuta e Lele Rachiele, 19 anni, è stato denunciato per simulazione di reato. «da undi»: ma ilsi eraRachiele era salito sul palco insieme a Matteo Salvini in piazza Gramsci il 3 settembre scorso davanti a una platea di 500 persone a sostegno del...