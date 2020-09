YouTube lancia Shorts, l'app clone di TikTok che arriverà anche in Italia (Di martedì 15 settembre 2020) Il lancio è previsto nelle prossime ore in India, dove l’app di ByteDance contava 120 milioni di utenti prima di essere bannata dal governo In un post sul blog ufficiale della società, il vicepresidente della gestione dei prodotti di YouTube, Chris Jaffe, ha affermato che Shorts è "per creatori e artisti che vogliono girare video brevi e accattivanti utilizzando nient'altro che i loro telefoni cellulari" Leggi su it.mashable (Di martedì 15 settembre 2020) Il lancio è previsto nelle prossime ore in India, dove l’app di ByteDance contava 120 milioni di utenti prima di essere bannata dal governo In un post sul blog ufficiale della società, il vicepresidente della gestione dei prodotti di, Chris Jaffe, ha affermato cheè "per creatori e artisti che vogliono girare video brevi e accattivanti utilizzando nient'altro che i loro telefoni cellulari"

