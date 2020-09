Venezia: il progetto I-STORMS (Di martedì 15 settembre 2020) Un progetto europeo crea un fronte unito contro le inondazioni a Venezia e nei Paesi dell’area Adriatico-Ionica. Venezia, la spettacolare città dei Dogi, è nota per la sua immutabile bellezza senza tempo, ma anche, purtroppo, per le spiacevoli alluvioni che la colpiscono sempre più regolarmente. Venezia da tempi antichi, ha molte stazioni meteorologiche e un servizio di gestione delle maree ed oggi, fortunatamente, il suo sistema di allerta dedicato a fenomeni costieri eccezionali ha un nuovo alleato: I-STORMS.Si tratta di un importante progetto europeo che mira a raggruppare dati meteorologici e oceanografici dei “Paesi ripariali” per migliorare le previsioni di questo tipo di eventi catastrofici. “Viviamo con i piedi nell’acqua, ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 15 settembre 2020) Uneuropeo crea un fronte unito contro le inondazioni ae nei Paesi dell’area Adriatico-Ionica., la spettacolare città dei Dogi, è nota per la sua immutabile bellezza senza tempo, ma anche, purtroppo, per le spiacevoli alluvioni che la colpiscono sempre più regolarmente.da tempi antichi, ha molte stazioni meteorologiche e un servizio di gestione delle maree ed oggi, fortunatamente, il suo sistema di allerta dedicato a fenomeni costieri eccezionali ha un nuovo alleato: I-.Si tratta di un importanteeuropeo che mira a raggruppare dati meteorologici e oceanografici dei “Paesi ripariali” per migliorare le previsioni di questo tipo di eventi catastrofici. “Viviamo con i piedi nell’acqua, ...

SergioCosta_min : #PapillonLibero: catturato per la terza volta. Accanimento insensato. Ho scritto alle regioni del Friuli Venezia Gi… - CCItaloMaltese : Camera Olimpica 2026 Venezia: E’ stato presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di #Venezia l’innovativo… - novambiente : RT @SNPAmbiente: Partita la seconda fase del progetto europeo Life Lagoon Refresh, coordinato da @ISPRA_Press , per invertire la marinizzaz… - arpaveneto : RT @SNPAmbiente: Partita la seconda fase del progetto europeo Life Lagoon Refresh, coordinato da @ISPRA_Press , per invertire la marinizzaz… - Cristian_Gi_LI : Il progetto quindi sembra essere mantenere fisso il treno per Roma e lasciare periodico quello per Livorno e Venezi… -