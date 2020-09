TLC | Corte Ue condanna offerte a tariffe zero | “Danno a neutralità”

(Di martedì 15 settembre 2020) (Teleborsa) – I fornitori di servizi di accesso a Internet non possono privilegiare specifiche app e servizi con pacchetti che offrono una “tariffa” e che assoggettano la navigazione su altre app o siti a misure di blocco o di rallentamento. È quanto ha deciso ladi giustizia dell’Unione europea nella sentenza sul caso Telenor. Per lai pacchetti offerti dalla società ungherese violano il regolamento dell’Unione che sancisce la neutralità di Internet. Si tratta della prima pronuncia Ue che interpreta il regolamento 2120 del 2015, che introduce il principio essenziale dell’apertura di Internet. Al centro della questione vi sono due pacchetti di accesso a Internet preferenziale (cosiddetti a “tariffa”), offerti da Telenor, la cui ...

(Teleborsa) - I fornitori di servizi di accesso a Internet non possono privilegiare specifiche app e servizi con pacchetti che offrono una "tariffa zero" e che assoggettano la navigazione su altre app ...La Corte di giustizia europea ha definitivamente chiarito che le pratiche di zero-rating possono essere proibite sulla base del regolamento europeo 2020 del 2015, che ha introdotto in Europa le norme ...