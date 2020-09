Sindaco Ercolano promette 1000 euro in cambio dei voti | creato profilo falso

Leggi su anteprima24

(Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti(Na) – Ildiindi. È questa la fake news che vede come protagonista Ciro Buonajuto nel pieno della campagna elettorale. Su Facebook, infatti, è nato unfasullo che utilizza l’immagine delper diffamarlo. Inizialmente Buonajuto non ha dato importanza ai messaggi e ai commenti che circolavano sui social ma la situazione è degenerata quando il suo cellulare non smetteva più di squillare. “È vero che offriràse voterò per lei?”, è stata questa la domanda più frequente e se in un primo momento il ...