Shamrock Rovers-Milan, probabili formazioni e dove vederla in TV (Di martedì 15 settembre 2020) La stagione del Milan si accinge ad iniziare, mancano solo 2 giorni ed i rossoneri inizieranno con la partita più importante della stagione Shamrock Rovers-Milan. il Milan si presenta a questo match in un buon stato di forma, in tutte le amichevoli finora giocate(Novara, Monza, Vicenza e Brescia) i rossoneri hanno espresso un buon calcio. Il risultato se si guarda il valore delle due rose dovrebbe essere scontato, ma gli irlandesi hanno già nelle gambe 10 partite di campionato, fatto non di poco conto. i ragazzi dello Shamrock Rovers avranno più benzina nelle gambe, il Milan dovrà giocare una gara maschia e di tecnica, sfruttando ogni occasione per portare a casa il risultato. Paolo Maldini sulla sfida Le parole di ...

