MarioGiunta : Una bella notizia. Milan-Juventus della Serie A Femminile si giochera Lunedi 5 Ottobre (ore 20,45) a SAN SIRO! @SkySport @FIGCfemminile - Inter_Women : ?? | VITTORIA Doppietta di @CarolineMoller7: le #InterWomen vincono 2-1 a Verona! ???? Leggi qui il match report ??… - volleymaniaweb : Martedì al Teatro Sociale di Bergamo la Presentazione dei Campionati di Serie A Femminile 2020-21 - Simo3_141592653 : RT @calciatricbrutt: Momento... Momento... Momento... Milan Vs Juventus, a San Siro? La Serie A Femminile alla 'Scala del Calcio'? ???? ?? Lu… - sportli26181512 : #Notizie Serie A Femminile, Milan-Juventus si giocherà a San Siro: Il campionato di Serie A femminile 2020-2021 è o… -

(ANSA) - ROMA, 15 SET - Il 5 ottobre sarà una data storica per il calcio femminile italiano. In quella data infatti San Siro per la prima volta ospiterà una gara della Serie A femminile, ovvero il big ...Il match di Serie A femminile tra Milan e Juventus, valido per la 4ª giornata e previsto il 5 ottobre, per la prima volta si giocherà a San Siro. Una partita di calcio femminile per la prima volta a S ...