Scuola, Conte a Norcia: “Qui doppia rilancio, Eni ricostruirà la cattedrale” (Di martedì 15 settembre 2020) ROMA – “Questa e’ una comunita’ scolastica doppiamente sofferente per il sisma e per il covid. Per questo ho voluto dedicare la mia prima uscita qui. Non e’ solo un fatto simbolico ma sostanziale, di vicinanza. C’e’ tutta la solidarieta’ del governo a una comunita’, visto che la scuola e’ simbolo di rilancio. Noi partiamo da qui anche per rilanciare la ricostruzione del dopo terremoto”. Cosi’ il presidente del consiglio Giuseppe Conte, da Norcia. Leggi su dire (Di martedì 15 settembre 2020) ROMA – “Questa e’ una comunita’ scolastica doppiamente sofferente per il sisma e per il covid. Per questo ho voluto dedicare la mia prima uscita qui. Non e’ solo un fatto simbolico ma sostanziale, di vicinanza. C’e’ tutta la solidarieta’ del governo a una comunita’, visto che la scuola e’ simbolo di rilancio. Noi partiamo da qui anche per rilanciare la ricostruzione del dopo terremoto”. Cosi’ il presidente del consiglio Giuseppe Conte, da Norcia.

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Scuola, il predicozzo di Conte: retorica da Libro Cuore. Ma la sostanza è: arrangiatevi. - fattoquotidiano : Rientro a scuola, Conte: “Non nascondiamo criticità, ma monitoriamo fin da oggi. Mio figlio? L’ho accompagnato fino… - fattoquotidiano : Conte visita a sorpresa una scuola a Norcia: per gli studenti è il primo giorno nell’istituto dopo il terremoto del… - AndreaBonturi : RT @AdrianaSpappa: Come garantirà la promessa per il futuro e per la #scuola? #Conte: 'la garanzia è nel fatto dell'impegno' ?? Lo studente… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FIGC - Gravina: 'Il Cts ci conceda subito i tamponi, d'accordo con Conte di dare precedenza alla scuola, sui playoff ci… -