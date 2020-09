Roma violenta | omicidio nella notte a Marconi Due coltellate fatali | fermate due persone LE FOTO

(Di martedì 15 settembre 2020) Una coltellata. Poi un'altra. Due fendenti scagliati con forza all'altezza dell'addome sono statiper il 43enne ucciso ieri in via Borghesano Lucchese, in zona piazzale della Radio. Un uomo di 43 anni è morto in strada dopo esser stato ferito da una coltellata. Sono stati alcuni residenti a dare l'allarme dopo essere stati svegliati dalle urla della rissa scoppiata intorno alle due di. Inutile l'intervento dei soccorsi. Non quello dei Carabinieri, che dopo qualche ora hanno fermato due. Secondo le indagini del Nucleo operativo della Compagnia Trastevere e del Radiomobile la rissa sarebbe avvenuta in una zona già nota per fatto di spaccio. Due uomini a bordo di un auto avrebbero iniziato a discutere con una persona che era appoggiata a un muretto. All'improvviso una delle due ...

tempoweb : Rissa scoppiata intorno alle due di notte #roma #marconi #piazzaledellaradio #omicidio #coltellate #15settembre… - CorriereCitta : Notte violenta a Roma: ragazzo marocchino rapina e picchia transessuale - giannettimarco : RT @Affaritaliani: Rissa tra ubriachi, movida violenta a San Lorenzo: 3 feriti. Piovono denunce - Alelion6 : @matteosalvinimi Forza Capitano. Le loro scuse se le possono mettere nel culo. Il PD e m...5S hanno ridotto Roma ne… - affariroma : Rissa tra ubriachi, movida violenta a San Lorenzo: 3 feriti. Piovono denunce - -

Ultime Notizie dalla rete : Roma violenta

Il Tempo

Una coltellata. Poi un’altra. Due fendenti scagliati con forza all’altezza dell’addome sono stati fatali per il 43enne ucciso ieri in via Borghesano Lucchese, in zona piazzale della Radio. Un uomo di ...Aveva trasformato la vita dell'ex moglie in un in incubo. Siamo a Villanova di Guidobnia dove un uomo di 55 anni è stato arrestato dai poliziotti del commissariato Tivoli e condotto in carcere con ...A seguito delle indagini della Polizia è stato individuato e deferito all’autorità Giudiziaria un cittadino marocchino di 25 anni, H. A., il quale la scorsa notte, in via Marsala, aveva rapinato e pic ...