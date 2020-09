Riforma delle pensioni: novità oltre Quota 100 (Di martedì 15 settembre 2020) Modificare il sistema pensionistico italiano per renderlo più agile, economico e moderno è l'obiettivo teorico della Riforma previdenziale cui stanno lavorando Governo e sindacati.Come superare Quota 100 In particolare si studia il modo per rendere più flessibile l'uscita dal lavoro e superare la sperimentazione di Quota 100 (come somma di età anagrafica ed età contributiva) evitando lo scalone di 5 anni che attende le casse dello Stato dal prossimo anno. In quella data, infatti, i tre anni di sperimentazione di Quota 100 termineranno e si creerà uno scalone di 5 anni tra chi è riuscito ad andare in pensione con 62 anni di età e 38 di contributi e chi, dal 2022, sarà costretto a restare al lavoro fino a 67 anni (l'età in cui scatta la ... Leggi su panorama (Di martedì 15 settembre 2020) Modificare il sistemastico italiano per renderlo più agile, economico e moderno è l'obiettivo teorico dellaprevidenziale cui stanno lavorando Governo e sindacati.Come superare100 In particolare si studia il modo per rendere più flessibile l'uscita dal lavoro e superare la sperimentazione di100 (come somma di età anagrafica ed età contributiva) evitando lo scalone di 5 anni che attende le casse dello Stato dal prossimo anno. In quella data, infatti, i tre anni di sperimentazione di100 termineranno e si creerà uno scalone di 5 anni tra chi è riuscito ad andare in pensione con 62 anni di età e 38 di contributi e chi, dal 2022, sarà costretto a restare al lavoro fino a 67 anni (l'età in cui scatta la ...

CottarelliCPI : Oggi su @LaStampa spiego perché #IoVotoNO al #Referendum2020. Se passa il sì, è il trionfo dell’apparenza sulla sos… - M5S_Europa : La riforma per il #TaglioDeiParlamentari rappresenta la svolta di cui ha bisogno il nostro Paese per allinearsi agl… - VoltItalia : La piazza per il #NO al Referendum si sta scaldando. Alza la voce anche tu e partecipa: questa è una riforma che r… - Dicarlobus : RT @CottarelliCPI: Oggi su @LaStampa spiego perché #IoVotoNO al #Referendum2020. Se passa il sì, è il trionfo dell’apparenza sulla sostanza… - Alecs_Bornancin : RT @CottarelliCPI: Oggi su @LaStampa spiego perché #IoVotoNO al #Referendum2020. Se passa il sì, è il trionfo dell’apparenza sulla sostanza… -