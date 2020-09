Referendum 2020, faranno votare una legge lunga e incomprensibile? Il video che disinforma prima del voto (Di martedì 15 settembre 2020) In vista del prossimo Referendum costituzionale stanno circolando alcuni contenuti non corretti e ingannevoli, tra questi un video con il quale si vorrebbe sostenere che andremo a votare un brevissimo quesito per un testo di legge lunghissimo e incomprensibile. Pura disinformazione per un semplice motivo: riguarda il Referendum del 2016 e lo si capisce dalla scheda del quesito pubblicata da Il Post. Lo screenshot del video con l’immagine del fac simile del quesito con la stessa grafica dell’immagine usata da Il Post nel 2016 Lo stesso vale per la «lenzuolata» del testo di legge, anch’esso riguarda il passato Referendum costituzionale che non è paragonabile a quello attuale. ... Leggi su open.online (Di martedì 15 settembre 2020) In vista del prossimocostituzionale stanno circolando alcuni contenuti non corretti e ingannevoli, tra questi uncon il quale si vorrebbe sostenere che andremo aun brevissimo quesito per un testo dilunghissimo e. Purazione per un semplice motivo: riguarda ildel 2016 e lo si capisce dalla scheda del quesito pubblicata da Il Post. Lo screenshot delcon l’immagine del fac simile del quesito con la stessa grafica dell’immagine usata da Il Post nel 2016 Lo stesso vale per la «lenzuolata» del testo di, anch’esso riguarda il passatocostituzionale che non è paragonabile a quello attuale. ...

