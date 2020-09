Rai - Milik-Roma, le cifre dell'affare: 18 mln fissi con diversi bonus, i dettagli (Di martedì 15 settembre 2020) Sembra ormai imminente quello che sarà il passaggio di Arek Milik alla Roma, operazione sulla quale arrivano conferme e novità. Leggi su tuttonapoli (Di martedì 15 settembre 2020) Sembra ormai imminente quello che sarà il passaggio di Arekalla, operazione sulla quale arrivano conferme e novità.

tuttonapoli : Rai - Milik-Roma, le cifre dell'affare: 18 mln fissi con diversi bonus, i dettagli - sscalcionapoli1 : Rai - Milik, accordo Napoli-Roma: 3 di prestito più obbligo a 15, i dettagli sui bonus #calciomercato - infoitsport : Rai - Milik, accordo Napoli-Roma: 3 di prestito più obbligo a 15, i dettagli sui bonus - SIMONE4ESPOSITO : RT @napolimagazine: RAI - Venerato: 'Accordo in serata tra Napoli e Roma per il passaggio di Milik in giallorosso' - Salvato95551627 : RT @MondoNapoli: Rai - Milik ad un passo dalla Roma, la sua risposta entro 48 ore - -

Ultime Notizie dalla rete : Rai Milik Rai – Milik ad un passo dalla Roma, la sua risposta entro 48 ore MondoNapoli Calciomercato Roma: Venerato fa il punto su Milik, Dzeko e Veretout

Calciomercato Roma, il giornalista della Rai Ciro Venerato ha fatto il punto sulle trattative che riguardano gli attaccanti Dzeko e Milik. Il calciomercato di Juventus, Roma e Napoli è fermo per un in ...

Le notizie del 3 settembre sul mercato della Roma, Smalling più vicino: si tratta con il Manchester United anche per Fred

Le ultime notizie del 3 settembre 2020 sulle trattative di mercato della Roma con acquisti e cessioni in diretta. Il club giallorosso sta lavorando per riportare Smalling in giallorosso e potrebbe chi ...

Rai - Dzeko-Juve, Roma vuole girare i soldi al Napoli per Milik con bonus o contropartita: i dettagli

Il Napoli ha abbassato le sue pretese, la trattativa con la società capitolina è impostata sulla base di un'offerta da 25 milioni di euro. Cala il prezzo di Milik: ora Napoli e Roma trattano su una va ...

Calciomercato Roma, il giornalista della Rai Ciro Venerato ha fatto il punto sulle trattative che riguardano gli attaccanti Dzeko e Milik. Il calciomercato di Juventus, Roma e Napoli è fermo per un in ...Le ultime notizie del 3 settembre 2020 sulle trattative di mercato della Roma con acquisti e cessioni in diretta. Il club giallorosso sta lavorando per riportare Smalling in giallorosso e potrebbe chi ...Il Napoli ha abbassato le sue pretese, la trattativa con la società capitolina è impostata sulla base di un'offerta da 25 milioni di euro. Cala il prezzo di Milik: ora Napoli e Roma trattano su una va ...