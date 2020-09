Piombino | Jsw presenta piano | 84 mln per rilancio | Invitalia entrerà con 30 mln 2

UilmP : @Fusco__Lorenzo #uilm #Jsw' apprezziamo la dichiarazione che non ci saranno licenziamenti, ma lo stesso #Jindal ne… - MorandiManuel : RT @Siderweb: Pronto il piano industriale di @jswsteel #Piombino. Sarà presentato martedì prossimo all’interno dello stabilimento toscano:… - ExPartibus : Piombino (LI), Presidente Toscana a presentazione piano industriale JSW - - pietro_riccio : Piombino (LI), Presidente Toscana a presentazione piano industriale JSW - -

Ultime Notizie dalla rete : Piombino Jsw

(Adnkronos) - "Ci eravamo presi un impegno e l'abbiamo rispettato. Da qualche mese sto seguendo la vertenza insieme al ministro Patuanelli. Il primo impegno che ci eravamo presi era la possibilità del ...Piombino (Livorno), 15 settembre 2020 - Un piano di rilancio da 82 milioni di euro per le acciaierie di Piombino. Prima la messa in sicurezza, poi la realizzazione, entro il 2025, del forno elettrico.Con l'ingresso dello Stato, con Invitalia, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, nel capitale di JSW Italia, a Piombino ci sono tutte le condizioni per una s ...