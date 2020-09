Palermo, concorrenza in tutti i reparti: dalla difesa all’attacco, i duelli per una maglia da titolare… (Di martedì 15 settembre 2020) "difesa, centrocampo, attacco: duelli dappertutto".Titola così l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport'. La partenza del prossimo campionato di Serie C è alle porte (il 27 settembre) e in casa Palermo, in alcuni ruoli, "si intravede bagarre per una maglia". "concorrenza, sana, leale, ma concorrenza", scrive il noto quotidiano sportivo. Una vera e propria "lotta" tra esperienza e gioventù.Nel dettaglio, chi si contenderà una maglia per il ruolo di terzino sinistro sono Crivello e Corrado, mentre a centrocampo anche Martin e Palazzi si giocheranno un posto tra i titolari, così come Saraniti e Lucca in attacco. E Silipo? Prima bisognerà capire le idee di Roberto Boscaglia: il giovane talento scuola Roma potrebbe ricoprire il ... Leggi su mediagol (Di martedì 15 settembre 2020) ", centrocampo, attacco:dappertutto".Titola così l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport'. La partenza del prossimo campionato di Serie C è alle porte (il 27 settembre) e in casa, in alcuni ruoli, "si intravede bagarre per una". ", sana, leale, ma", scrive il noto quotidiano sportivo. Una vera e propria "lotta" tra esperienza e gioventù.Nel dettaglio, chi si contenderà unaper il ruolo di terzino sinistro sono Crivello e Corrado, mentre a centrocampo anche Martin e Palazzi si giocheranno un posto tra i titolari, così come Saraniti e Lucca in attacco. E Silipo? Prima bisognerà capire le idee di Roberto Boscaglia: il giovane talento scuola Roma potrebbe ricoprire il ...

