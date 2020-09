Nuova allerta per salmone affumicato

(Di martedì 15 settembre 2020)alimentare per lotto di. Informazioni sul prodotto. Qualche giorno fa avevamo condiviso l’per un lotto divenduto dall’Unes in confezioni da 100 grammi. A quanto pare il richiamo è stato esteso anche per un nuovo lotto, questa volta riguardante una confezione più piccola, ovvero quella da 50 grammi. … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

piobulgaro : ? NUOVA ALLERTA - MINISTERO DELLA SALUTE: PRODOTTO RITIRATO, NOCIVO PER L'ORGANISMO! Ecco di quale si tratta ????… - laurasabatini3 : RT @VittorioSgarbi: #SICILIA #TEATRO A causa delle condizioni meteo avverse e della comunicazione di 'allerta meteo' della Protezione Civil… - risetta3 : RT @VittorioSgarbi: #SICILIA #TEATRO A causa delle condizioni meteo avverse e della comunicazione di 'allerta meteo' della Protezione Civil… - Domenico1oo777 : RT @VittorioSgarbi: #SICILIA #TEATRO A causa delle condizioni meteo avverse e della comunicazione di 'allerta meteo' della Protezione Civil… - Triple_Haldo : Ecco il nuovo video appena caricato sul mio canale di YouTube su #Persona5Royal! Nei prossimi giorni sul mio canal… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova allerta

Qui Licata

Qualche giorno fa avevamo condiviso l’allerta per un lotto di salmone affumicato venduto dall’Unes in confezioni da 100 grammi. A quanto pare il richiamo è stato esteso anche per un nuovo lotto, ...In coda ordinati, alcuni istituti con i termoscanner all’ingresso oppure i laser scanner (quelli a «pistola») all’esterno, poi gel per tutti sulle mani, mascherina calzata sempre, prima ora di lezione ...Quasi 308mila nuovi casi di coronavirus nel mondo e 49mila solo in Europa. È stato nuovamente infranto il record già abbattuto nove giorni e il vecchio continente torna ad essere il fulcro del contagi ...