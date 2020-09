Nina Moric replica a Fabrizio Corona dopo la puntata di Live: rivelazione sul figlio Carlos (Di martedì 15 settembre 2020) Nella puntata di ieri di Live-Non è la D’Urso è stato ospite anche Fabrizio Corona che tra i vari argomenti ha parlato anche della sua ex Nina Moric. Quest’ultima sui social ha duramente replicato facendo una rivelazione sul figlio Carlos. Ecco nei dettagli cosa è successo. Live, Nina Moric replica a Fabrizio Corona: “Ti comporti in maniera meschina” Ieri sera è andata in onda la prima puntata di Live-Non è la D’Urso e come da noi anticipato tra gli ospiti ci sono stati Angela da Mondello e Fabrizio ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 15 settembre 2020) Nelladi ieri di-Non è la D’Urso è stato ospite ancheche tra i vari argomenti ha parlato anche della sua ex. Quest’ultima sui social ha duramenteto facendo unasul. Ecco nei dettagli cosa è successo.: “Ti comporti in maniera meschina” Ieri sera è andata in onda la primadi-Non è la D’Urso e come da noi anticipato tra gli ospiti ci sono stati Angela da Mondello e...

trash_italiano : PERCHÉ MI RICORDA NINA MORIC? #uominiedonne - trash_italiano : NINA MORIC CHE VA DAL VETERINARIO PER FAR VISITARE IL SUO GATTO MA DIMENTICA IL GATTO ?? - trash_italiano : Oggi feelin’ like Nina Moric che va dal veterinario per il gatto ma dimentica il gatto. - infoitcultura : Fabrizio Corona Ho salvato mio figlio Nina Moric non sta bene - infoitcultura : Live-Non è la D’Urso: Corona difende il figlio Carlos “Nina Moric non sta bene” -