Napoli. Si lancia contro le auto in corsa per gioco, gli amici riprendono col telefonino. Video (Di martedì 15 settembre 2020) Napoli. Si lanciano contro le auto in corsa e poi riprendono tutto con il cellulare. Il folle gioco in voga negli ultimi anni nelle città americane è stato emulato anche nella città di Napoli. Il Video, postato sulla pagina Facebook dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli è diventato virale in pochi minuti.

