Monopattini a Roma | le folli corse notturne per le vie del centro

La nuova moda dei giovani di Roma? Gare notturne, in pieno centro, col monopattino. Il post lockdown è stato caratterizzato da una forte spinta alla micromobilità urbana sostenibile: gli acquisti ...

PulitiElena : RT @socialmiliac: Mi sa che a #Roma qualcuno sta iniziando a dire no... #monopattini - socialmiliac : Mi sa che a #Roma qualcuno sta iniziando a dire no... #monopattini - andreaermejo75 : @GiorgiaMeloni mi rivolgo a te perché so che prendi seriamente i problemi, situazione monopattini...è bene regolame… - Emanuel_Fanton : @romamobilita @materia__prima @EnricoStefano @GiustoCatania @Ste_Giorgetti @MarcoGranelliMI @StefanoBrinchi @Roma P… - luragiuseppe : RT @TarquiniGianni: @Peter_Italy A Roma zona Tuscolana,ad altissima densità hanno ristretto ad una corsia provocando ingorghi biblici.credo… -

"Ferma restando la stima personale nei confronti di Massimiliano Smeriglio, che conosco da un sacco di tempo, Fratelli d'Italia un patto per Roma lo aveva già proposto. È stata sempre la nostra impost ...

Servizi sharing moltiplicati e sostenuti dall'amministrazione comunale di Roma, monopattini ovunque per le strade della città. Certo, per qualcuno sono mezzi utili per spostarsi, ma per altri sono ...

Roma, 15 set. (askanews) - "Dopo mesi che abbiamo sollecitato l'intervento del Sindaco, che abbiamo coinvolto tutti gli enti istituzionali e tutte le autorità competenti per chiedere lo sgombero immed ...

