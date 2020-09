Massimo Giletti ‘come in guerra’: ecco come gira per Roma (Di martedì 15 settembre 2020) Le minacce di un boss gli hanno cambiato la vita: ora il conduttore nato a Torino, preferisce scorta e giubbotto antiproiettile per andare in giro Massimo Giletti (Fonte foto: Getty Images)Non è una mania di protagonismo, tantomeno una preoccupazione immotivata, per girare in una città sì caotica, ma non da vestiario da guerra. Massimo Giletti, è stato minacciato da un boss ed ora gira nella Capitale, con giubbino antiproiettile e guardie armate. A Non è l’arena, forse il giornalista piemontese è andato un po’ oltre, indispettendo qualche capo di troppo. Nello specifico, minacce sul suo conto sarebbero arrivate da tale Filippo Graviano, nome conosciuto alle forze dell’ordine, elemento di spicco in Cosa ... Leggi su chenews (Di martedì 15 settembre 2020) Le minacce di un boss gli hanno cambiato la vita: ora il conduttore nato a Torino, preferisce scorta e giubbotto antiproiettile per andare in giro(Fonte foto: Getty Images)Non è una mania di protagonismo, tantomeno una preoccupazione immotivata, perre in una città sì caotica, ma non da vestiario da guerra., è stato minacciato da un boss ed oranella Capitale, con giubbino antiproiettile e guardie armate. A Non è l’arena, forse il giornalista piemontese è andato un po’ oltre, indispettendo qualche capo di troppo. Nello specifico, minacce sul suo conto sarebbero arrivate da tale Filippo Graviano, nome conosciuto alle forze dell’ordine, elemento di spicco in Cosa ...

