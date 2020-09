Ma guarda un po’ | sono debiti…

Leggi su ilparagone

(Di martedì 15 settembre 2020) di Leonardo Mazzei. Maun po’,debiti… Questa la sensazionale scoperta dell’impagabile Federico Fubini, che sulle pagine del Corriere di qualche giorno fa scopre l’acqua calda sul Super-MES, pardon NextGenEU. Alla vigilia della stesura degli autunnali documenti di bilancio – Nota di aggiornamento del DEF e Legge di Bilancio, cui si aggiunge quest’anno la bozza del Recovery Plan per attingere al fondo di cui sopra – il problema del governo sembra quello di come nascondere ciò che tutti sanno: che la cosiddetta “solidarietà europea” è fatta di prestiti, cioè di nuovi e giganteschi debiti per l’Italia. Una verità che mette in crisi la narrazione dominante, quella che da mesi si sforza di far ...