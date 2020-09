Ma dove sta la foto della figlia di Salvini con il plexiglas a scuola? (Di martedì 15 settembre 2020) Ieri è stato il primo giorno di scuola anche in Lombardia, dove vive la piccola Mirta, la figlia di Matteo Salvini. Se ricordate il Capitano ha passato l’estate a dire che ci sarebbe stato il plexiglas a scuola e lui la figlia così non ce l’avrebbe mandata:«E se io devo mandare mia figlia a scuola, chiusa nel plexiglas senza un contatto con i suoi amici e le sue maestre io a scuola non ce la mando»: Matteo Salvini a Codogno continuava a diffondere bufale che poi ribadiva anche a Mezz’ora in più: “Pensare di mettere il plexiglas per dividere bimbo tra bimbo e bimbo con la maestra è un fallimento ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) Ieri è stato il primo giorno dianche in Lombardia,vive la piccola Mirta, ladi Matteo. Se ricordate il Capitano ha passato l’estate a dire che ci sarebbe stato ile lui lacosì non ce l’avrebbe mandata:«E se io devo mandare mia, chiusa nelsenza un contatto con i suoi amici e le sue maestre io anon ce la mando»: Matteoa Codogno continuava a diffondere bufale che poi ribadiva anche a Mezz’ora in più: “Pensare di mettere ilper dividere bimbo tra bimbo e bimbo con la maestra è un fallimento ...

SirDistruggere : La madre di Ciro ha scritto un post su Fb dove testimonia che la madre di Paola sarebbe andata fuori alla questura… - rulajebreal : C’è stato un momento in cui si è scelto di creare una gabbia dove si è immigrati per sempre e dove, in quanto tali,… - ilfoglio_it : Dove sta Fofò? Inchiesta sulla scomparsa di Alfonso Bonafede. Silenzioso, commissariato e abbandonato dai collabora… - Frances52779614 : RT @sociale778: Se leggo un bel twitt lo retwitto e basta .Dove sta scritto che bisogna cuorare o RT solo chi seguo?Questa è la new entry ?… - Miti_Vigliero : RT @neXtquotidiano: Vi ricordate? #Salvini per tutta l'estate ha tuonato contro il famigerato plexiglas nelle scuole. Ma se non ha racconta… -

Ultime Notizie dalla rete : dove sta Ma dove sta la foto della figlia di Salvini con il plexiglas a scuola? next Vaccino antinfluenzale, battaglia tra Regioni e farmacie: "Ai privati solo 250mila dosi"

Qualcuno da noi sta provando anche con la Cina, ad esempio la Lombardia. Visto che il servizio pubblico ha ordinato praticamente tutte le dosi disponibili, non ne sono rimaste per le farmacie, dove si ...

GP Mugello: vittoria per Hamilton, Leclerc ottavo, due bandiere rosse e incidenti

Due bandiere rosse, tre partenze, incidenti brutti, violenti, ma per fortuna nessuno dei piloti coinvolti ha riportato danni fisici. Il primo Gran Premio del Mugello è stato da paura, ma a differenza ...

Prete ucciso da senzatetto a Como

Viveva nella parrocchia di San Rocco, a pochi passi dal punto dove questa mattina è stato accoltellato. Sul luogo dell'omicidio è arrivato anche il vescovo mons. Oscar Cantoni. Il quartiere di san ...

Qualcuno da noi sta provando anche con la Cina, ad esempio la Lombardia. Visto che il servizio pubblico ha ordinato praticamente tutte le dosi disponibili, non ne sono rimaste per le farmacie, dove si ...Due bandiere rosse, tre partenze, incidenti brutti, violenti, ma per fortuna nessuno dei piloti coinvolti ha riportato danni fisici. Il primo Gran Premio del Mugello è stato da paura, ma a differenza ...Viveva nella parrocchia di San Rocco, a pochi passi dal punto dove questa mattina è stato accoltellato. Sul luogo dell'omicidio è arrivato anche il vescovo mons. Oscar Cantoni. Il quartiere di san ...