Kate Middleton sorpresa per le strade di Londra con suo figlio Louis (Di martedì 15 settembre 2020) Kate Middleton è tornata a Londra ed è stata sorpresa a passeggiare in strada col piccolo Louis, come una qualsiasi altra mamma, tra lo stupore dei passanti che si sono trovati di fronte alla futura Regina d’Inghilterra. Il magazine Chi ha infatti pubblicato immagini della Duchessa di Cambridge che cammina a Londra con il terzogenito, tenendolo un po’ in braccio e un po’ per mano. Pare che Kate, rimasta imbottigliata nel traffico dalle parti del ponte Battersea, abbia deciso di proseguire a piedi davanti agli occhi esterrefatti di ciclisti e passanti. Kate, infatti, ha camminato mostrando a un divertitissimo Louis le barche che passavano sul Tamigi e alcuni palazzi, come nessuno della Famiglia Reale aveva ... Leggi su dilei (Di martedì 15 settembre 2020)è tornata aed è stataa passeggiare in strada col piccolo, come una qualsiasi altra mamma, tra lo stupore dei passanti che si sono trovati di fronte alla futura Regina d’Inghilterra. Il magazine Chi ha infatti pubblicato immagini della Duchessa di Cambridge che cammina acon il terzogenito, tenendolo un po’ in braccio e un po’ per mano. Pare che, rimasta imbottigliata nel traffico dalle parti del ponte Battersea, abbia deciso di proseguire a piedi davanti agli occhi esterrefatti di ciclisti e passanti., infatti, ha camminato mostrando a un divertitissimole barche che passavano sul Tamigi e alcuni palazzi, come nessuno della Famiglia Reale aveva ...

dilei_it : Kate Middleton sorpresa per le strade di Londra con suo figlio Louis - zazoomblog : Kate Middleton in giro per Londra a piedi con il piccolo Louis - zazoomblog : Affronto! Harry compleanno con sorpresa amara: il gesto di William e Kate Middleton - #Affronto! #Harry… - zazoomblog : Affronto! Harry compleanno con sorpresa (amara): il gesto di William e Kate Middleton - #Affronto! #Harry… - VanityFairIt : Il principe ha ricevuto, almeno pubblicamente, messaggi molto formali dal resto della royal family... ??… -