Grillo difende Rosseau | Bisogna dire grazie ai Casaleggio | padre e figlio

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 15 settembre 2020) “Io sono fuori, forse stando dentro si perde un po’ di libertà e si acquista in competenza, ma un punto di vista fuori ci vuole sempre”. Beppe, intervenuto durante la conferenza stampa del Movimento 5 Stelle al Senato sulle comunità energetiche e l’autoconsumo,Davidefinito nell’occhio del ciclone nelle ultime ore. Ildel fondatore del Movimento ha infatti denunciato come ci siano molti morosi tra i deputati e senatori grillini (tra cui, il capo politico Vito Crimi che non paga da aprile).“I cittadini”, continuain collegamento, “devono poter andare avanti potendola loro con dei sistemi tecnologici che noi per primi al mondo abbiamo fatto. E non è una difesa di Rousseau, ...