Dwayne Johnson, il ritorno sul set dopo il Covid-19 (Di martedì 15 settembre 2020) Dwayne Johnson ha vinto la battaglia contro il Coronavirus. L’attore, che in un video affidato ad Instagram aveva reso nota la positività al tampone, spiegando come l’intera sua famiglia avesse contratto il virus, sarebbe guarito in via definitiva. A rivelarlo, è stato l’amico Hiram Garcia, che con The Rock sta producendo Red Notice. Leggi su vanityfair (Di martedì 15 settembre 2020) Dwayne Johnson ha vinto la battaglia contro il Coronavirus. L’attore, che in un video affidato ad Instagram aveva reso nota la positività al tampone, spiegando come l’intera sua famiglia avesse contratto il virus, sarebbe guarito in via definitiva. A rivelarlo, è stato l’amico Hiram Garcia, che con The Rock sta producendo Red Notice.

LongLiveKingx_x : @SoyPatriota_ Ha Dwayne 'La roca' Johnson le gusta esto - Muscoli_info : RT @FilippoTurati55: @VincenzoOrab96 Valeria Mazza con le altre tre è come mettere Alvaro Vitali con Stallone, Schwarzenegger e Dwayne John… - FilippoTurati55 : @VincenzoOrab96 Valeria Mazza con le altre tre è come mettere Alvaro Vitali con Stallone, Schwarzenegger e Dwayne Johnson ?? - amiamonoistesse : Alexandra Daddario è un'attrice e modella americana nota per aver interpretato Annabeth Chase nella serie di film d… - Asgard_Hydra : Black Adam, svelato quando inizieranno le riprese del cinecomic DC con Dwayne Johnson! -