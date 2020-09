Diletta Leotta a lezione di surf sul Lago di Como (Di martedì 15 settembre 2020) Diletta Leotta è convinta che: “L’uomo perfetto non esiste”. I suoi fan pensano invece che la donna perfetta sia proprio lei ed ecco la Leotta durante una gita sul Lago di Como dove si cimenta in una prova di surf sul Lario. “Andrà malissimo” dice lei prima di tuffarsi nelle acque, ma i fan apprezzano la prestazione. “Prima lezione di wake surf. Promossa?” chiede la conduttrice ai follower postando gli scatti. La sua performance sportiva non è stata impeccabile, ma per essere la prima è davvero da premiare. Diletta sotto lo sguardo delle amiche aveva indossato il giubbetto di salvataggio: “Ma è ghiacciata l’acqua”, aveva ripetuto tra le ... Leggi su people24.myblog (Di martedì 15 settembre 2020)è convinta che: “L’uomo perfetto non esiste”. I suoi fan pensano invece che la donna perfetta sia proprio lei ed ecco ladurante una gita suldidove si cimenta in una prova disul Lario. “Andrà malissimo” dice lei prima di tuffarsi nelle acque, ma i fan apprezzano la prestazione. “Primadi wake. Promossa?” chiede la conduttrice ai follower postando gli scatti. La sua performance sportiva non è stata impeccabile, ma per essere la prima è davvero da premiare.sotto lo sguardo delle amiche aveva indossato il giubbetto di salvataggio: “Ma è ghiacciata l’acqua”, aveva ripetuto tra le ...

