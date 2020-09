Caivano, i funerali di Maria Paola. Ciro alla fidanzata uccisa: «Correvamo verso la libertà». Rabbia e dolore in chiesa (Di martedì 15 settembre 2020) È arrivata nella chiesa di San Paolo Apostolo nel Parco Verde di Caivano, accolta da un commosso applauso, la bara bianca di Maria Paola Gaglione, la giovane morta dopo essere caduta dallo... Leggi su ilmattino (Di martedì 15 settembre 2020) È arrivata nelladi San Paolo Apostolo nel Parco Verde di, accolta da un commosso applauso, la bara bianca diGaglione, la giovane morta dopo essere caduta dallo...

