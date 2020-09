Bufera su Neymar | l' attaccante si pente ma rischia sei giornate!

(Di martedì 15 settembre 2020) Accuse di razzismo, sputi, risse, calcioni e polemiche, tante polemiche. Una gazzarra in mondovisione quella andata in scena domenica sera al Parco dei Principi tra PSG e Marsiglia . Il Classique non ...

Due sconfitte su due partite e zero gol realizzati in 180 minuti più recuperi. Ci sarà anche l’attenuante della delusione per la sconfitta nella finale di Champions League di meno di un mese fa e sopr ...(ANSA) - PARIGI, 14 SET - Scia di veleni dopo il "derby" di Francia fra Paris Saint-Germain e Olympique Marsiglia, che si è concluso ieri sera con la vittoria - attesa per 9 anni - dei marsigliesi al ...