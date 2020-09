Bill Gates 'svela' quando finirà l'epidemia di coronavirus (Di martedì 15 settembre 2020) Bill Gates dona 100 milioni di dollari per vaccino anti Covid-19 5 giugno 2020 coronavirus, la previsione dell'esperto: 'Starà tra noi per uno o due anni, poi si fermerà' 10 giugno 2020 Sarà una ... Leggi su today (Di martedì 15 settembre 2020)dona 100 milioni di dollari per vaccino anti Covid-19 5 giugno 2020, la previsione dell'esperto: 'Starà tra noi per uno o due anni, poi si fermerà' 10 giugno 2020 Sarà una ...

ignaziocorrao : Cosa pensano i #negazionisti del fatto che Salvini&Meloni li hanno scaricati non filandosi le loro proteste? Sono a… - ninersmessimale : Non c’è nulla di più nerd del modo in cui Bill Gates balla - giulianol : Bill Gates ci informa che la pandemia finirà solo fra due anni: tranne che per Dio (per chi è credente) e per chi h… - armandazzo : RT @LaStampa: Il fondatore di Microsoft e presidente della Gates Foundation boccia Trump sulla gestione dell’emergenza: «Disastroso». Ma è… - Banchelli : RT @Agenzia_Italia: La previsione di Bill Gates: 'La pandemia finirà nel 2022' -