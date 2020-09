Bergamo | prova a vendere hashish ad agenti in borghese | arrestato

LUCABRAMBILLA24 : @fdragoni @azangrillo @berlusconi L'importante è che il Cavaliere stia bene. Io sono di Bergamo, dico la verità, qu… - BRUGALISIMONE : @mbartolotta63 A Bergamo è una prova dolorosa - BRUGALISIMONE : @riktroiani Ho perso conoscenti qui a Bergamo. Sentire questa conferenza stampa è stata la prova più dura della mia… - AmoBergamo : #Bergamo L’andamento della pandemia questa settimana: la prova del nove delle scuole - lissiland : @katak1979 Si, anche da noi (Lombardia... Bergamo). Pur con mille difficoltà, insomma, ci si prova direi -

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo prova

IL GIORNO

“La banca non ha perso un centesimo, io non ho preso un soldo, l’ho fatto solo per amicizia e in buona fede”. Così, intercettato il 21 maggio scorso mentre parla con il contabile della Lega Alberto Di ...Bergamo, 15 settembre 2020 - Ha provato a vendere hashish a due passanti. Ma - sfortunatamente per lui - si trattava di agenti della polizia locale, in borghese, che lo hanno controllato e arrestato.“Giocavamo a calcio insieme nella squadra del paese. Quando gli sport ci hanno stancato ci siamo spostati in sala prove senza mai più uscirne. Crescendo si sono affinati i gusti, avendo la fortuna di ...