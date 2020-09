“Arrestato”. La fuga del superlatitante Johnny lo Zingaro è finita: catturato dalla polizia in un casolare (Di martedì 15 settembre 2020) Era evaso dal carcere di massima sicurezza di Sassari dieci giorni fa e di lui si erano perse le tracce. Giuseppe Mastini, noto come ‘Johnny lo Zingaro’, è stato catturato dalla polizia nelle campagne del Sassarese in un casale di una zona rurale. Alla sua cattura hanno partecipato gli uomini del servizio centrale operativo della polizia di Stato e della Squadra Mobile di Sassari. Giuseppe Mastini, 60 anni, non era tornato in prigione dopo un permesso premio ed era latitante dal 6 settembre scorso. Al momento della cattura sembra non fosse solo, con lui però non c’era la compagna – con la quale ha trascorso anche il permesso premio prima della fuga – che ha lasciato la Sardegna subito dopo il 6 settembre. Mastini si trova ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 15 settembre 2020) Era evaso dal carcere di massima sicurezza di Sassari dieci giorni fa e di lui si erano perse le tracce. Giuseppe Mastini, noto come ‘lo’, è statonelle campagne del Sassarese in un casale di una zona rurale. Alla sua cattura hanno partecipato gli uomini del servizio centrale operativo delladi Stato e della Squadra Mobile di Sassari. Giuseppe Mastini, 60 anni, non era tornato in prigione dopo un permesso premio ed era latitante dal 6 settembre scorso. Al momento della cattura sembra non fosse solo, con lui però non c’era la compagna – con la quale ha trascorso anche il permesso premio prima della– che ha lasciato la Sardegna subito dopo il 6 settembre. Mastini si trova ...

LetiziaFirenze : Arrestato Jonny lo zingaro, dopo l’evasione dal carcere di Sassari: 3 anni fa la cattura in Toscana, dopo la fuga c… - sulsitodisimone : Finisce la fuga di Johnny lo Zingaro. La polizia lo ha arrestato in un casolare - mauro_marley : RT @Agenzia_Italia: Finisce la fuga di Johnny lo Zingaro. La polizia lo ha arrestato in un casolare - infoitinterno : Johnny lo zingaro è stato arrestato: «La fuga è sempre per amore» - bartesius : RT @Agenzia_Italia: Finisce la fuga di Johnny lo Zingaro. La polizia lo ha arrestato in un casolare -

Ultime Notizie dalla rete : “Arrestato” fuga Furti in serie nei supermercati, arrestato un polacco latinaoggi.eu