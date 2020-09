Andrea Giambruno | il compagno di Giorgia Meloni debutta alla conduzione di Studio Aperto

(Di martedì 15 settembre 2020)hato lunedì 14 settembre nell’edizione delle 18.30di. Il telegiornale di Italia 1, abituato a una forte connotazione femminile, si è affidato dopo anni a un nuovo anchorman. Giacca blu e cravatta bordeaux,asciutta e l’apertura ovviamente sul ritorno a scuola. Il milanese, classe 1981, è da più di un lustro legato sentimentalmente a, dal loro amore nel 2016 è nata la piccola Ginevra. Ildella leader di Fratelli d’Italia lavora a Mediaset da ormai dodici anni: nel suo curriculum impegni come autore a Mattino 5, Quinta Colonna e ...

Su Studio Aperto arriva mister Meloni, il first man di Giorgia, regina della politica italiana. Andrea Giambruno, compagno della leader di Fratelli d'Italia, ha fatto il suo debutto alla guida del ...Ha fatto trapelare il suo staff. La leader di Fratelli d’Italia (come mostrato nell’ultimo numero di Novella 2000 che dedica lei la copertina), per questo 2020 sfoggia un costume tricolore intero e mo ...