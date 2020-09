Alessandra Ambrosio | look sexy e futuristico per la partita a beach volley

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di martedì 15 settembre 2020) D’estate,praticamente vive in spiaggia. Tra relax al sole, lunghe passeggiate e partite anon si annoia di certo. Sempre sorridente e carica di energia positiva si diverte con gli amici e intanto sfoggia un corpo mozzafiato. Protagonisti assoluti dei suoiestivi sono i bikini, meglio ancora se del suo brand Gal Floripa, che mettono in risalto il suo corpo tonico e asciutto ed evidenziano il lato B perfetto. Ilinsolito diPaparazzata a Malibù mentre si diverte con gli amici,stupisce per il suoe dal sapore futurista. La giornata non sembra delle più assolate, per questo la ...