Venere | segnali di vita dal “pianeta gemello” della Terra | scoperta nella sua atmosfera una sostanza generata da attività biologiche DETTAGLI

La caccia alla vita nell'universo potrebbe essere arrivata ad un punto di svolta con quella che potrebbe essere, se confermata, la prima prova indiretta della vita su un altro pianeta. Un particolare gas, la fosfina, che sulla Terra e' legato a forme di vita anaerobiche, e' stato rilevato sulle nubi che compongono l'atmosfera di Venere. A darne annuncio in un articolo pubblicato su Nature Astronomy il gruppo di ricerca guidato da Jane Graves. Per il momento non c'e' la prova che anche su Venere questa molecola sia stata prodotta da fenomeni di origini microbica, ma i ricercatori dell'Universita' di Cardiff hanno condotto una serie di simulazioni per cercare di comprendere in che modo si fosse potuto ...

Gli scienziati hanno trovato fosfina nell'atmosfera di Venere. Un gas che, almeno sulla Terra, significa vita. Si tratta di uno degli indizi più potenti della presenza di forme biologiche al di fuori ...

