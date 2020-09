Un episodio di transfobia che lancia un allarme

reis10_h : @flayawa Dal momento che l'omicidio è stato causato da un episodio di transfobia, tu, tutti i giornalisti e il rest… - wakemeupfrom : Spero che lo Stato italiano, dopo aver visto l'ennesimo episodio di transfobia, che ha lasciato Maria Paola Gaglion… - glialtrituttiaf : RT @RebVelvet_: Dinanzi a un episodio lampante di transfobia mandate in tendenza 'omofobia' A tutte le persone trans: mi dispiace. Vi merit… - BorbonicaNapoli : Tutti a condannare giustamente l' episodio di #Caivano, però se continuiamo a chiamarla #Cira, si continua a ghetti… - yeIIowcurtains_ : oltretutto trattandosi di un episodio causato da una fortissima transfobia almeno azzeccare i pronomi sarebbe appro… -

Ultime Notizie dalla rete : episodio transfobia

AgoraVox Italia

“Ennesimo femminicidio che non deve avere nessuno sconto. In questo caso la violenza è elevata all’ennesima potenza, perché non solo Maria Paola è stata uccisa dal fratello, è stata condannata per una ...Maria Paola Gaglione, speronata e uccisa dal fratello perché aveva una relazione con una persona transessuale, è l'ultima vittima un odio che né la politica né la stampa ha saputo ancora isolare La st ...Daniela Lourdes Falanga, presidente di Antinoo Arcigay Napoli, parla con Iene.it della tragedia di Maria Paola Gaglione. La 20enne è morta dopo uno scontro in motorino con il fratello, accusato di omi ...