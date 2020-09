Scuola, in classe dopo il test di gruppo: ecco il piano per monitorare i contagi tra gli studenti (Di lunedì 14 settembre 2020) Dalla saliva dei bambini di una classe comincerà la caccia al coronavirus. Per velocizzare i controlli, tutti insieme gli alunni depositeranno la saliva in un unico contenitore, che... Leggi su ilmattino (Di lunedì 14 settembre 2020) Dalla saliva dei bambini di unacomincerà la caccia al coronavirus. Per velocizzare i controlli, tutti insieme gli alunni depositeranno la saliva in un unico contenitore, che...

La7tv : #lariachetira L'infettivologo Massimo Galli: 'Non la regge nemmeno un adulto 5 ore di mascherina fissa, figuriamoci… - SkyTG24 : In una scuola materna una bimba di quattro anni è risultata positiva al tampone per il #Covid19, e i suoi compagni… - msgelmini : Per colpa del governo si torna in classe tra mille incertezze. Per questo l’ordinanza di Regione Piemonte - che pre… - TgrUmbria : #scuola circa 120mila studenti umbri tornano in classe dopo oltre sei mesi senza lezioni in presenza: un anno scola… - flori_bella : RT @SkyTG24: #PrimoGiornoDiScuola: Riapre oggi la scuola in 12 regioni e nella provincia di Trento: tornano in classe 5,6 milioni di studen… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola classe Rientro a scuola: tutte le nuove regole da rispettare dentro e fuori dalla classe Il Fatto Quotidiano Parte la scuola… e la corsa per coprire quasi 3mila posti vacanti in provincia di Cuneo

Questa settimana partirà la corsa per coprire i posti “lasciati” dal personale andato in pensione con “quota 100” nelle 88 istituzioni scolastiche presenti sul territorio. Le scuole potranno contare s ...

Ma gli alunni cinesi ci saranno? I genitori li vogliono tenere a casa

Oggi tornano in classe 36mila studenti della provincia di Prato. Tra questi, è molto improbabile che ci siano molti cinesi perché le famiglie sono decise a prolungare il lockdown per paura dei contagi ...

Questa settimana partirà la corsa per coprire i posti “lasciati” dal personale andato in pensione con “quota 100” nelle 88 istituzioni scolastiche presenti sul territorio. Le scuole potranno contare s ...Oggi tornano in classe 36mila studenti della provincia di Prato. Tra questi, è molto improbabile che ci siano molti cinesi perché le famiglie sono decise a prolungare il lockdown per paura dei contagi ...