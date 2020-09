Scuola: doppi turni, ma le mamme non ci stanno. Preoccupazioni per attività e terapie (Di lunedì 14 settembre 2020) doppi turni a Scuola per non affollare le sue e ottemperare alle norme anti covid, ma mamme del settimo circolo di Giugliano non ci stanno. Cosa ne sarà delle diverse attività pomeridiane dei figli? Come si fa per chi deve intraprendere terapie e per le mamme lavoratrici? Tante perplessità ridosso dell’inizio dell’anno scolastico. Tante storie, … L'articolo Scuola: doppi turni, ma le mamme non ci stanno. Preoccupazioni per attività e terapie Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 14 settembre 2020)per non affollare le sue e ottemperare alle norme anti covid, madel settimo circolo di Giugliano non ci. Cosa ne sarà delle diverse attività pomeridiane dei figli? Come si fa per chi deve intraprenderee per lelavoratrici? Tante perplessità ridosso dell’inizio dell’anno scolastico. Tante storie, … L'articolo, ma lenon ciper attività eTeleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Scuola doppi Accoglienza per le matricole, intervalli doppi e mascherine: così il primo giorno di scuola nell'Aretino ArezzoNotizie Sinalunga, scatta la vigilanza a bordo dei pulmini scolastici

Prima giorno di scuola anche nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio della Val di Chiana. Diverse migliaia gli alunni che si sono presentati nei tanti plessi sc ...

Scuola, allarme in Campania: 22mila alunni senz'aula, cercansi banchi e sedie

«Il 24 la scuola ricomincia». Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca rassicura tutti: la campanella suonerà il 24 settembre come approvato nell'ordinanza della settimana scorsa, sebbene ...

Rt in aumento e boom tamponi: cosa accadrà con l'inizio della scuola

Il ritorno in classe, che oggi riguarderà 12 regioni (e una provincia autonoma, quella di Trento) su 20, farà prevedibilmente salire il numero dei nuovi positivi, portando un nuovo fattore potenziale ...

