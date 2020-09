Sardine, piazza semi-vuota a Roma: la manifestazione per il No al referendum è un flop (Di lunedì 14 settembre 2020) Doveva essere una grande manifestazione per spiegare le ragioni del NO, quella organizzata ieri dalla Sardine in piazza Santi Apostoli a Roma, e invece si è rivelata un mezzo flop. Un’iniziativa nazionale a cui partecipavano tutti i Comitati del No sorti in questi mesi e anche molti parlamentari. Ci si aspettava una partecipazione massiccia, e invece le adesioni sono state poche, talmente poche da non riuscire nemmeno a riempire i bollini segna-posto apposti per il distanziamento sociale nell’epoca del Covid. I promotori del no, Sardine, Volt Italia e Comitato NOstra, contavano di riempire lo spazio una volta dell’Ulivo e di Romano Prodi, che venerdì sera ha confermato il suo No. Come spiega il Fatto Quotidiano, in piazza ... Leggi su tpi (Di lunedì 14 settembre 2020) Doveva essere una grandeper spiegare le ragioni del NO, quella organizzata ieri dallainSanti Apostoli a, e invece si è rivelata un mezzo. Un’iniziativa nazionale a cui partecipavano tutti i Comitati del No sorti in questi mesi e anche molti parlamentari. Ci si aspettava una partecipazione massiccia, e invece le adesioni sono state poche, talmente poche da non riuscire nemmeno a riempire i bollini segna-posto apposti per il distanziamento sociale nell’epoca del Covid. I promotori del no,, Volt Italia e Comitato NOstra, contavano di riempire lo spazio una volta dell’Ulivo e dino Prodi, che venerdì sera ha confermato il suo No. Come spiega il Fatto Quotidiano, in...

La manifestazione a Roma delle Sardine si rivela un flop, poche adesioni nela grande Piazza Santi Apostoli per il No al referendum. Se ne deve essere accorto - si legge sul Fatto Quotidiano - soprattu ...

La manifestazione a Roma delle Sardine si rivela un flop, poche adesioni nela grande Piazza Santi Apostoli per il No al referendum. Se ne deve essere accorto - si legge sul Fatto Quotidiano - soprattu ...