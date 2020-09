Salvini dice che quello che è successo a Caivano non è colpa sua (Di lunedì 14 settembre 2020) Matteo Salvini su Caivano è intervenuto a Rtl 102.5. Il leader della Lega ha cercato una sponda per proporsi ancora una volta come bersaglio di alcune dichiarazioni politiche. «Ma è disgustoso che qualcuno a sinistra dica che sia colpa di Salvini, quello è un vigliacco, non ci sono cose politiche, come nel caso di Colleferro». LEGGI ANCHE > La morte di Maria Paola Gaglione, fermato il fratello. L’accusa: «Omicidio aggravato da omofobia, non accettava la sua relazione» Salvini su Caivano: «Fatto gravissimo, ma la sinistra che mi dà la colpa è disgustosa» Il leader della Lega ha dichiarato che quanto accaduto nel comune del Napoletano è un atto ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 14 settembre 2020) Matteosuè intervenuto a Rtl 102.5. Il leader della Lega ha cercato una sponda per proporsi ancora una volta come bersaglio di alcune dichiarazioni politiche. «Ma è disgustoso che qualcuno a sinistra dica che siadiè un vigliacco, non ci sono cose politiche, come nel caso di Colleferro». LEGGI ANCHE > La morte di Maria Paola Gaglione, fermato il fratello. L’accusa: «Omicidio aggravato da omofobia, non accettava la sua relazione»su: «Fatto gravissimo, ma la sinistra che mi dà laè disgustosa» Il leader della Lega ha dichiarato che quanto accaduto nel comune del Napoletano è un atto ...

Ultime Notizie dalla rete : Salvini dice Salvini: "Caivano? Disgustosa sinistra che dice che è colpa mia" Adnkronos Fondi Lega, Salvini: “Non troveranno nulla”

“Non parlo di giustizia a orologeria, possono scannerizzare i miei conti correnti, quelli della Lega, non troveranno soldi, come per la Russia, per i 49 milioni”. Così dice Matteo Salvini, intervenend ...

Matteo Salvini a L'aria che tira: "Io non rispondo a Conte? Il suo ultimo messaggio è di giugno, aspetto ancora l'invito"

Il premier Giuseppe Conte smascherato in diretta da Matteo Salvini. Il leader leghista è in collegamento con Notte prima degli esami, lo speciale domenicale di L'aria che tira dedicato alla riapertura ...

