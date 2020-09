Roma | dottor Manara | “Zaniolo sta bene | l’intervento è stato eseguito correttamente”

Leggi su sportface

(Di lunedì 14 settembre 2020) Il centrocampista dellaNicolò Zaniolo, nella giornata di ieri, si è sottoposto ad un intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il responsabile sanitario della Prima Squadra, Massimo, intervidal canale tematico del club giallorosso, ha fornito alcuni aggiornamenti sulle condizioni del calciatore: “Nicolò sta, l’intervento ècorrettamente e l’evoluzione è ottima. In questo momento si è alzato e sta camminando con l’ausilio delle stampelle. Se l’evoluzione sarà in linea con quella che stiamo osservando, il calciatore venerdì rientrerà in Italia e inizierà il suo percorso riabilitativo a ...